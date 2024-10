Législatives2024 : "Une mobilisation citoyenne et républicaine est la seule chance pour que notre pays ne soit pas plongé dans une faillite économique "(Massaër Gaye).

À quelques encablures des élections législatives, le jeune analyste politique thiessois Massaër Gaye, a tenu à exhorter les sénégalais à être très sélectifs par rapport au choix relatif à leurs prochains représentants à l'hémicycle pour l'intérêt du pays. " J’appelle tous les citoyens à venir construire ensemble le projet d’une Assemblée Nationale plurielle et démocratique pour, le renforcement de l’Etat de droit, le contrôle de l’action gouvernementale par une gestion transparente et efficace...". M. Gaye a rappelé les enjeux à l'ére du pétrole et du gaz qui devraient faciliter la montée en puissance du continent africain à travers la valorisation des secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture, l’agroalimentaire etc.

" Le Sénégal doit se doter d’institutions efficaces et adaptées ; tout comme elle a besoin de dirigeants dans la politique, les affaires et la société, qui soient disposés à se comporter d’une manière démocratique et responsable.