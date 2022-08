Législatives2022 / Responsable politique battu et humilié : Où est donc passé le très virulent Lat Diop, DG de la LONASE ?

Ils sont nombreux ces responsables politiques de la mouvance présidentielle, qui ont complètement disparu des radars au lendemain des élections législatives. Ces derniers, qui occupaient la Une des journaux, bombaient le torse sur les plateaux de télé et de radio, ont tous fait profil bas après avoir subi une sacrée humiliation. Et les responsables politiques de la région de Dakar qui ont reçu une sévère raclée, sont devenus subitement muets comme des carpes. Parmi eux, nos confrères du quotidien le Témoin donnent l'exemple du DG de la LONASE, responsable politique à Golf Sud (Guédiawaye). Ce dernier, après avoir été sèchement battu aux locales par une novice de Pastef, a été, on le sait, balayé par la tornade Yewwi Askan Wi/Wallu à Guédiawaye et Mbacké, a totalement disparu de l'espace médiatique sénégalais. Celui qui s'est particulièrement distingué dans ses attaques et pour reprendre nos confrères, "dans un langage de charretier" vis-à-vis leader de Pastef, est devenu totalement aphone. Son réveil au lendemain des législatives a dû être difficile...