Législatives2022 : Cheikh Tidiane Mbaye annonce un méga meeting pour une démonstration de force.

Après une semaine et deux jours de campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national, le mouvement « sa DEUG DEUG » à sa tête le président Cheikh Tidiane Mbaye, a tenu une AG, pour accompagner la coalition BBY en regroupant tous ses militants et sympathisants pour une grande victoire dans la commune des HLM.



Il compte organiser un méga meeting afin de démontrer sa force et le pouvoir de l'union de tous les leaders de BBY de la Commune des HLM.



Selon le leader du mouvement sa DEUG DEUG, Cheikh Tidiane Mbaye « leaders de la coalition BBY, sommes réunis autour d'un seul objectif, donner la victoire au président de la République le soir du 31 juillet avec une majorité confortable au niveau de l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré.



« Le dimanche prochain, la coalition Benno Bokk Yakaar des HLM compte démontrer notre puissance dans la commune avec un grand meeting. Nous allons éliminer la coalition Yewwi Askan Wi dans la commune, ils ont renvoyé tous les jeunes qui travaillaient dans la Mairie. Nous, nous travaillons pour le développement des HLM. Nous sommes prêts à accompagner le candidat investi par le président de la République dans tous les domaines, surtout dans le domaine de la mobilisation que je gère », ajoute le président de la commission chargée de la jeunesse et de la mobilisation.



Pour terminer, les militants se disent prêts à s'organiser pour que le jour du 31 juillet 2022 à partir de 14h, ils fassent la différence avec l'inter-coalition Wallu-Yewwi avec une grande victoire dans les urnes...