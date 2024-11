Législatives du 17 novembre : Le Conseil National du Laïcat salue le bon déroulement du scrutin et félicite le parti Pastef pour sa victoire

Le 17 novembre dernier, les Sénégalais se sont rendus aux urnes dans le cadre d'élections législatives anticipées, marquées par un scrutin calme et une organisation sans incidents majeurs. Malgré une campagne électorale tendue, le scrutin a démontré une nouvelle fois la solidité de la démocratie sénégalaise, consolidant le rôle du pays comme un modèle démocratique.



Dans ce contexte, le Conseil national du laïcat s’est exprimé, saluant la maturité du peuple sénégalais et la transparence de l’élection.



Dans un communiqué publié ce 20 novembre 2024, le Conseil National du Laïcat du Sénégal exprime sa satisfaction face au bon déroulement des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Ces élections, bien que précédées par une campagne marquée par des tensions et des violences sporadiques, se sont déroulées dans une atmosphère globalement apaisée, selon le Conseil National du Laïcat.



« Notre cher pays, le Sénégal, a encore démontré qu'il est profondément ancré dans les valeurs démocratiques », a affirmé le Conseil. En saluant la transparence et la crédibilité du processus électoral, l'organisation a tenu à féliciter les divers acteurs impliqués : les agents de l’État, la société civile, les observateurs et les médias, mais surtout le peuple sénégalais pour sa dignité et sa maturité.



Le Conseil National du Laïcat a également félicité le parti PASTEF, grand vainqueur de ces élections, dont le succès est vu comme une manifestation claire de la volonté populaire. Dans un esprit de paix et de concorde, il a rendu hommage aux autres partis et coalitions pour leur attitude responsable, marquée par l’acceptation des résultats et des félicitations adressées aux vainqueurs.



Enfin, l’organisation a rappelé l’importance de maintenir un climat politique apaisé et a invité les responsables politiques à œuvrer pour un Sénégal de justice, de paix et de prospérité. Elle a conclu en formulant des prières pour que la quinzième législature renforce le vivre-ensemble et contribue à bâtir un avenir commun pour tous les Sénégalais.