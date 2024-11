Législatives anticipées : Awa Guèye, ex-vice présidente de l’assemblée nationale rejoint l’ALSAR de Racine Sy

Quelques semaines après avoir claqué la porte de l’Alliance pour la République, l’ancienne députée Awa Gueye rejoint la liste indépendante And Liggey Sénégal ak Racine SY -ALSAR.







L’officialisation a été actée ce dimanche lors d'un rassemblement politique à Gawane au cœur de Kaolack. L'ancienne 1ere vice-présidente de l'Assemblée nationale Awa Guèye a publiquement estimé que le programme ALSAR du Président Racine SY lui convient parfaitement. Dans une déclaration faite ce dimanche devant une foule acquise à la cause de Racine Sy, l'ancienne Présidente par intérim des femmes de l'APR a manifesté sa joie de travailler désormais aux côtés de son frère, le leader de la liste indépendante ALSAR.







Awa Guèye s'engage à assurer la massification d'ALSAR pour apporter sa pierre à l'édifice et faire basculer les résultats des prochaines élections législatives au profit de la liste indépendante ALSAR.