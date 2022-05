L'ex président du Conseil départemental de Nioro et ses alliés (certains maires du département et ses militants), ont décidé de désigner le président Aly Mané comme tête de liste de Bby à Nioro.



Selon Malaw Sow, "si le président Macky Sall veut gagner haut la main les législatives à Nioro, il devra porter son choix sur l'actuel président du Conseil départemental, Aly Mané...Ceux qui s'agitent sont pour la plupart de gourmands arrivistes qui tentent de tout accaparer. Ils veulent être HCCT, CESE, Députés, directeurs généraux et ministres...Ils oublient même les autres responsables politiques qui ont gagné dans leurs localités et qui doivent être promus par le chef de l'État".



À le croire, "le président Moustapha Niasse a fait son temps. Je ne dirais rien de déplacé à son égard, mais il doit aller se reposer et laisser la place aux jeunes... Aly Mané est devenu aujourd’hui un leader incontournable pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar à Nioro. C'est pourquoi, nous invitons le président Macky Sall à porter son choix sur lui par rapport à la tête de liste... En réalité, l'Afp n'existe plus à Nioro, nous n'avons que l'Apr et le Parti socialiste( Ps)..."



À rappeler que les deux leaders (Aly Mané et Malaw Sow) avaient engrangé lors des locales environ 60.000 voix dans le département de Nioro...