Législatives à Mbour : Risque d'implosion de BBY...

Les investitures liées aux élections législatives du 31 Juillet 2022 continuent de révéler leurs conséquences. Ainsi, le Rewmi se rebelle après le parti socialiste.



Dans le département de Mbour, la réunion convoquée par la tête de liste départementale, Oumar Youm, ce dimanche 05 Juin, a connu un boycott massif des pontes de l'Apr et de tous les alliés de la majorité présidentielle.



Cette situation découlerait du fait de la non investiture des responsables de ces formations politiques et selon toujours notre source, "un manque de respect total du Président Macky Sall à leur endroit."



Une réunion de remobilisation avait été convoquée par le coordonnateur départemental de BBY, Oumar Youm, pour battre le rappel des troupes, mais un fiasco total a été noté.



Sur la liste départementale de BBY Mbour, on note en effet, la présence de 3 responsables Apr (Oumar Youm, Oumar Sy, Madeleine Ndour) et une socialiste (Yacine Ndao) au moment où l'Afp, le Rewmi et les autres entités sont totalement laissées en rade.



Sur la liste des suppléants, ce qui fait surtout grincer des dents, c'est l'investiture de Séni Ba du mouvement Euleuk, un proche de Mahmoud Saleh au détriment des vrais responsables qui ont toujours contribué à la victoire de la majorité présidentielle, selon toujours notre source.



À cela s'ajoute, une mauvaise répartition géographique des investis, car sur les 8 postes en compétition, les 5 sont issus de Mbour commune. Ce qui est une situation inédite dans le département.



Il est à rappeler que le Rewmi et l'Afp ne comptent aucun investi départemental au moment où l'Apr rafle tous les sièges. Sur la liste nationale, Sira Ndiaye (Apr) est investie à la 13ème position alors que le Responsable national des jeunes de Rewmi, responsable politique à Nguékokh, est relégué à la 48ème position, avec des chances quasi nulles de passer.



Le cas du député Pape Songo Diouf continue également de faire grincer des dents.



Cette situation explosive qui prévaut dans la coalition BBY ne présage rien de bon et devrait logiquement bénéficier à la coalition YAW.



Il nous est rapporté que le Rewmi compte organiser une réunion sous haute tension le dimanche 12 Juin pour statuer sur la question et dégager sa position sur les législatives.



Beaucoup d'absences ont suscité des interrogations du côté des alliés et de certains responsables de l'Apr. Le Ps, L'Afp, le Rewmi, Cheikh Issa Sall, Saliou Samb, Maguette Sène, Pape Diouf, Ousmane Guèye(Saly), etc... étaient tous absents. Toutefois, la présence du G12 a été notée à la réunion.



Affaire à suivre...