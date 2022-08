Législatives à Kolda : Aminata Diao (députée/Bby) arrache la commune de Diaobé-Kabendou des mains de Yewwi Askan Wi ...

Aminata Diao, députée sortante, arrache la commune de Diaobé-Kabendou des mains de Yewwi Askan Wi lors de ces législatives. Ainsi, elle a fait triompher le Benno en faisant basculer la commune de Diaobé-Kabendou du département de Vélingara dans la mouvance présidentielle.



En effet, elle remporte la commune avec un écart de plus de 1.300 voix, 2.925 voix pour le Benno contre 1. 437 voix pour Yewwi Askan Wi. En ce sens, le département a fait 64,18%, ce qui est l'un des plus honorables en Casamance.



Tombée dans les mains de Yewwi durant les élections locales de janvier, la commune de Diaobé-Kabendou redevient marron-beige grace à l'engagement acharné de la députée.



Pour rappel, choisie par le Président Macky Sall pour l'investiture, elle est absente de la liste à cause d'une erreur d'homonymie de la part du mandataire national sur son dossier. Et cette erreur l'écartera de la liste en investissant une autre Aminata Diao à sa place.



Malgré tout cela, elle s'est battue comme un beau diable dans tout le département de Vélingara en sa qualité de Directrice de Campagne départementale et dans la commune de Diaobé-Kabendou pour le triomphe du BBY durant ces législatives.