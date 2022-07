Législatives à Kaolack : Sur environ 600 inscrits, la tendance tourne autour de 200 votants.

Au centre de vote témoin de Médina Baye, ce n'est pas encore le grand rush. À cause de la pluie, les électeurs tardent à prendre d'assaut les centres de vote.



Au niveau du plus grand centre de vote de Kaolack, la tendance est en deçà par rapport aux élections précédentes à la même heure.



Dans les différents bureaux de vote, sur environ 600 inscrits, la tendance tourne autour de 200 votants.



Au bureau 1, sur 568 inscrits, seuls 174 électeurs ont voté. Et c'est le même constat dans les autres bureaux dudit centre.



Il faut noter que cette situation est due aux facteurs climatiques empêchant du coup les populations à aller massivement voter, bien que la tendance puisse évoluer dans les prochaines heures...