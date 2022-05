Législatives Kolda : Mamadou Malado Diallo candidat contre vents et marées

Les divisions semblent congénitales à l’Apr de Kolda. Mamadou Malado Diallo, ex-mandataire de Macky 2012, ne veut rien lâcher aux prochaines législatives. Le militant apériste de la première heure, « victime à l’en croire, de moult injustices sous le regard bienveillant de Macky Sall », est décidé, cette fois, à briguer les voix des Koldois. Et il a fait cette déclaration après la médiation des émissaires de Macky Sall, la semaine passée au Fouladou.



Mamadou Malado Diallo, militant de la première heure de l’Alliance pour la République, martèle qu’il sera candidat aux prochaines Législatives. D’ailleurs, il précise : « je serai candidat contre vents et marées ». En ce sens, le premier secrétaire chargé des élections de Macky 2012 dit ne pas comprendre l’ostracisme qu’il subit au sein d’une famille politique née sous ses yeux et au prix d’un engagement personnel inouï. Et il ajoute : « les chiffres flatteurs du parrainage récoltés par les dignitaires de l’Apr cachent mal les braises incandescentes qui fument sous la cendre du camp présidentiel à Kolda. »



Dans la foulée, il rappelle furieux, « j’ai passé des nuits blanches à la commission départementale de recensement des votes au nom de la coalition Macky 2012 ». À ce souvenir, Mamadou Malado Diallo ajoute son travail de forçat en tant que premier mandataire de la Coalition Benno bokk yaakaar et les premiers gémissements de cette grande coalition à la veille des Législatives 2012. Ainsi, il estime que « nous avions eu à l’époque des résultats à la soviétique jusque-là jamais égalés par mes successeurs ! » C’est fort de tous ces constats que l’ex-mandataire de Macky 2012 soutient que sa candidature aux prochaines législatives est légitime. En ce sens, il soutient que la liste des injustices subies sous le regard bienveillant de Macky Sall est longue. Il ajoute que c’est lui qui a sillonné les rues de Kolda pour présenter aux Koldois le « soldat Macky ». C’est pourquoi, il persiste : « pour Kolda, et le bien-être des populations, je reste candidat aux élections législatives prochaines car un parti né d’une injustice ne peut cautionner l’injustice envers des hommes qui ont tout donné à Macky … »