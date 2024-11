Législatives Anticipées : Le Ministre Jean-Baptiste Tine loue l’engagement des observateurs et garantit une élection paisible

Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a effectué une tournée surprise ce matin, en cette journée clé des législatives anticipées. En visite auprès des observateurs du scrutin, notamment ceux de la COSCE, le ministre a salué l’engagement des équipes présentes sur le terrain, qui veillent, depuis plusieurs jours, à garantir la transparence et la paix du processus électoral.

"Je tiens à féliciter leur engagement. Ce qu’ils font est remarquable et leurs observations sont fondées. Ils disposent de capteurs sur le terrain et reçoivent des informations en temps réel. C’est essentiel, à la fois pour eux et pour nous, car c’est notre responsabilité au ministère de l’Intérieur de garantir une élection calme et sécurisée", a déclaré M. Tine, soulignant l’importance de l’objectivité des observateurs dans le maintien de la paix durant le scrutin.

Le ministre a assuré qu’aucun incident n’a été enregistré depuis l’ouverture des bureaux de vote. "Toutes les dispositions ont été prises. La police et la gendarmerie sont mobilisées pour encadrer le processus et éviter toute forme de perturbation. Les malfaiteurs n’ont pas leur place ici. Nous avons mis en place une organisation rigoureuse pour que ces élections se déroulent dans la sérénité", a ajouté le ministre.

Dans un climat marqué par des tensions politiques, cette déclaration a pour but de rassurer la population et les parties prenantes sur la capacité des forces de l’ordre à assurer la sécurité du vote et à prévenir tout dérapage.

Avec un dispositif renforcé, l’État sénégalais entend offrir un cadre électoral serein et transparent, où chaque voix compte et où le respect des résultats est garanti. Le processus de vote se poursuit sans anicroche, sous l’œil vigilant des observateurs locaux et internationaux, en cette journée cruciale pour l'avenir politique du pays.