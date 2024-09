Législatives 2024: les leaders de l’opposition unis autour de ATEL pour exiger des élections transparentes

On peut aisément remarquer Khalifa Ababacar Sall, Pape Djibril Fall, Anta Babacar Ngom, Abdou Mbow, Abdoulaye Seydou Sow et d'autres leaders politiques à cette réunion tenue ce jeudi. Ces leaders ont annoncé la formation d'une alliance pour la transparence des élections législatives au Sénégal. Dans une déclaration commune, Khalifa Sall et ses camarades de l’opposition ont souligné l'importance d'une concertation inclusive pour garantir la crédibilité et la transparence du processus électoral.







Par ailleurs , il ont exprimé leurs inquiétudes face à l'absence de concertation depuis les dernières élections présidentielles, un manque qui pourrait compromettre l'intégrité des futures élections. Les membres de l'alliance ont insisté sur l'organisation des élections qui, selon eux, doit se faire dans un processus collectif, impliquant non seulement le pouvoir en place, mais aussi tous les partis politiques et la société civile.











L'alliance appelle le président de la République à convoquer une réunion avec toutes les parties concernées pour discuter des défis à relever avant les élections législatives. Les leaders ont encouragé le peuple sénégalais à se mobiliser et à défendre leurs droits démocratiques, affirmant leur engagement pour un processus électoral juste et transparent.