Législatives 2024 à Touba / Serigne Abdou Samad Mbacké, fils du 7ème Khalife des Mourides, rejoint « And Bessal Sénégal » de Abdoulaye Sylla

Touba vit des moments politiquement importants à quelques semaines des élections législatives du 17 septembre 2024. Après Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Mbacké Sokhna Lô, un autre chef religieux de renom vient de déposer ses baluchons dans la coalition « And Bessal Sénégal » de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla.

Se confiant, exclusivement, à Dakaractu- Touba, le chef religieux estime qu’il est temps de faire boulevard aux hommes d’affaires dans la scène politique pour espérer développer le Sénégal.

Serigne Abdou Samad Mbacké ajoute aussi que son choix est celui du cœur. Il s’explique : « Au-delà du fait que les hommes politiques ont assez déçu, il y’a cet aspect de l’homme qui me touche profondément en ce qu’il s’investit sans hésiter au profit de la religion et des cités religieuses. Je rappelle que c’est lui qui a construit le mausolée de mon père Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, septième khalife général des Mourides, et qui en a refectionné d’autres. Beaucoup diront que mon soutien est motivé par cet effort de sa part. Pas que ! Depuis une dizaine de magal, Abdoulaye Sylla déploie toute sa flotte pour rendre praticables des routes, vider des centaines de maisons de leurs eaux pluviales stagnantes, proposer du matériel de nettoiement aux associations de femmes, etc… Cette présence quasi-permanente au chevet des populations de la cité mérite plus d’égard de notre part vis-à-vis de lui. Il en fait de même pour Tivavouane, Tiénaba, Ndiassane etc… Nous l’avons vu amener dans ces cités des bœufs lors du dernier Gamou. »

Fort de ce qui précède, Serigne Abdou Samad Mbacké Maty Lèye invitera les populations de Touba et du département de Mbacké à tourner le dos aux politiciens professionnels. « J’assume mon choix politique et mon engagement ! » conclut le Mbacké- Mbacké.