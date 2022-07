Législatives 2022 : Serigne Mansour Sy Djamil et son parti Bës Du Ñakk soutiennent la coalition Benno Bokk Yakaar.

Quelques jours après sa séparation de la coalition Yewwi Askan Wi, le parti Bës Du Ñakk, avec à sa tête Serigne Mansour Sy Djamil, a décidé de soutenir la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar en perspective des élections législatives de dimanche prochain.



Après une analyse minutieuse de la situation politique au Sénégal, le Directoire National a adhéré à la forte demande des militants de participer activement aux élections législatives du 31 juillet 2022 pour confirmer la position et la place de Bës Dou Ñakk dans l’échiquier politique national, et aussi mais surtout déjouer les manœuvres malsaines de la coalition Yewwi Askan wi tendant à usurper la représentativité de Bës Dou Ñakk dans le landerneau politique actuel du Sénégal. Ainsi, le directoire national a décidé de soutenir la coalition Benno Bokk Yakkar qui, estime t-il, est la principale force capable de battre YAW.



Bës Du Ñakk demande aux structures et militants d’accorder leur soutien aux responsables de BBY de leurs localités respectives pour travailler ensemble à la défaite de la coalition YAW.