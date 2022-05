Législatives 2022 / Répartition des députés : Pikine privé d’un siège par Keur Massar, Thiès et Mbour enfin renforcés, Dakar et Mbacké gardent le même nombre…

En application des dispositions de l’article L. 151 du code électoral, le nombre de sièges concernant le scrutin majoritaire des élections législatives du 31 juillet 2022 a été établi par décret, ce 3 mai. Il met en évidence le nombre de députés qui doit revenir à chaque département selon des critères bien définis.



Au regard des dispositions de l’article précité, il est porté à quatre-vingt-dix (97), le nombre de députés à élire au scrutin majoritaire départemental à l’intérieur du pays.



Pour ce qui est de l'augmentation des 07 députés, le présent décret relève qu’elle est liée à la création du département de Keur Massar et à l'atteinte par certains départements du seuil des 170.000 habitants exigibles pour avoir droit à 02 députés.



Aussi, les départements de Mbour et de Thiès, ayant longtemps subi une injustice dans la répartition des sièges vont retrouver le nombre de députés que leur démographie justifie largement avec plus de 800.000 habitants chacun.



À noter que les départements de Dakar et Mbacké gardent le même nombre de sièges tandis que Pikine se retrouve avec une petite baisse d’un siège liée à la création sur ses flancs du département de Keur Massar.



Voici le tableau de répartition des différents sièges dans tous les départements du Sénégal et à l’étranger.