Législatives 2022 : Ousmane Sylla remobilise les responsables de BBY à Saraya et annonce 02 forages à Kédougou.

En vue des élections législatives prochaines, le maire de la commune de Kédougou, Ousmane Sylla, a décidé de tout mettre en œuvre pour sceller l'unité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar des 03 départements de Salémata, Saraya et Kédougou.



Cette démarche du premier magistrat de la ville de Kédougou a pour objectif de faire gagner par le président Macky Sall les prochaines élections législatives dans toute la région.



À Saraya, Ousmane Sylla a été chaleureusement accueilli par les élus territoriaux du département, à savoir le maire de la commune, le 1er vice-président du conseil départemental, le HCCT et d’autres responsables politiques du département. Les jalons ont été posés pour une mise en œuvre de l'intercommunalité et l'unité des leaders politiques de BBY pour une large victoire de la mouvance présidentielle au soir des élections législatives de juin 2022.



En marge de cette activité, le maire Sylla a fait un don d'une tonne de sucre et des dattes aux chefs religieux de la commune de Saraya. Selon l'imam de la mosquée Sohibou Diaby, "cet acte de générosité, de solidarité et de partage est une première."



Il n'a pas manqué d’inviter les élus et la population de Saraya à matérialiser cette démarche adoptée par Ousmane Sylla afin de répondre à l'appel du chef de l’État Macky Sall. Le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Saraya, Sambaly Biagui a salué ce geste important de son collègue. Il a également affirmé leur engagement sans faille à converger dans le sens d'un partenariat fécond entre les communes pour un Kédougou émergent. Les chefs religieux ont formulé des prières à l'égard du donateur et de toute initiative allant dans le sens de raffermir les liens entre les communes.



À Kédougou, Ousmane Sylla a annoncé 50 nouveaux emplois, répartis comme suit : 48 agents de nettoiement et 02 superviseurs dans le cadre du fonds d'entretien des routes (FERA) qui s'élève à hauteur de 40.960.000 frs pour l'année 2022, et consiste à assurer un entretien permanent des routes... L'édile de la commune Ousmane Sylla a également annoncé l'obtention de 02 forages grâce à un partenariat entre la mairie de Kédougou et la société FABRIMETAL. Il a aussi évoqué une large concertation avec les délégués de quartier, afin de voir les lieux d'implantation de ces forages pour atténuer la souffrance des populations et assurer leur approvisionnement en eau potable.



À l'issue de cette session extraordinaire, le conseil municipal a entamé des opérations de distribution de 10 tonnes de sucre à la population de Kédougou en ce mois béni de ramadan.



Ce don est notamment destiné aux indigents, aux mosquées, à la mission catholique, les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction, les groupements de femmes et délégués de quartier...