Législatives 2022 : Moussa Tine quitte la liste proportionnelle de Yewwi Askan Wi.

Moussa Tine ne figure plus sur la liste proportionnelle de la coalition Yewwi Askan Wi de Dakar, ayant annoncé sa démission il y a quelques heures...



À travers une note reçue par Dakaractu, Moussa Tine fait savoir « qu’il a désisté à sa candidature à la 21ème place de la liste proportionnelle aux élections législatives du 31 juillet prochain ».



Après le rejet de leur liste par la direction générale des élections, le responsable de Yewwi Askan Wi a demandé au Conseil Constitutionnel de respecter leur décision. « J’espère que le conseil constitutionnel nous suivra et autorisera son retrait conformément aux dispositions pertinentes de la loi électorale. En tout état de cause, toutes les conséquences utiles pourront à tout moment, être tirées de ma décision », a-t-il précisé.



Il a aussi rappelé qu’il reste toujours membre de la coalition Yewwi Askan Wi jusqu’à la victoire au soir du 31 juillet 2022…