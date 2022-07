Législatives 2022 : Deux responsables de Guëm Sa Bop et AJ/ Pads soutiennent Bokk Gis Gis Liguey.

Avant de quitter Saint Louis pour se rendre à Richard Toll et Ndioum, la coalition Bokk Gis-Gis Liguey s’est renforcée avec de nouvelles adhésions.

Moustapha Diouf, coordonnateur de And Jëf Pads et Mohamed Lamine Niang, coordonnateur de la coalition Guëm Sa Bopp, des responsables politiques de Saint-Louis ont fini par se retrouver autour d’Ousmane Wade investi par Bokk Gis Gis dans le département de Saint-Louis.



Cette adhésion est d’autant plus motivée par leur non investiture dans leurs partis qui ont vu leurs listes rejetées. La tête de liste nationale Pape Diop qui a salué la posture de ses nouveaux alliés, espère toutefois une franche et loyale collaboration pour matérialiser son programme dans la prochaine législature.