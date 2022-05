Législatives 2022 / Dépôts des candidatures : Les 10 premiers, finalement derniers au profit qui ?

Le dépôt des dossiers de candidatures en vue des prochaines élections législatives a débuté ce vendredi 6 mai pour être bouclé le dimanche 8 mai à minuit.



Ce vendredi, étaient programmés en premier, la coalition Pass Pass, Guem Sa Bop, le mouvement liguéye Kat Yi, le PCS Jengu Tabax, la coalition Défar Sa Gox, Deuggou ak Liguey, Yewwi Askan Wi, Ascosen Force Ouvrière, Coalition Jefal Sénégal et le mouvement les serviteurs…



Mais visiblement, ces premières entités qui avaient été programmés en premier ce vendredi sur les 25 en compétition, vont laisser la place demain aux 10 autres qui suivent. Si ces derniers ne viennent pas aussi demain, les cinq restants seront pris d’abord le dimanche, qui constitue le dernier jour avant de revenir sur ceux qui étaient absents précédemment. Ce qui veut dire que les coalitions Benno Bokk Yakaar, Wallu Sénégal, Bunt Bi, Parti Téranga Sénégal et Teewal Koom Koom, peuvent finalement se retrouver à des positions plus favorables. Il ne s’agit pas de rejet contrairement à certaines considérations...