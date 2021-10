Légalisation de l'avortement médicalisé : La position ferme du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Les groupements de féministes qui plaident pour la légalisation de l'avortement médicalisé ne devraient pas compter sur le soutien du Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. En effet, lors de la cérémonie officielle marquant la célébration du gamou à domicile à Tivaouane, le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour a précisé que sa position reste toujours la même sur la question de la légalisation de l'avortement médicalisé. Il ne cautionne nullement cette forme de pratique.



"Beaucoup de choses se sont déroulées dans ce pays et d'autres se profilent à l'horizon. Aujourd'hui on nous parle de la légalisation de l'avortement médicalisé. Cela devrait passer par l’Assemblée nationale à travers un projet de loi. Mais ma position reste celle que j'ai toujours eu sur la question. Chacun est responsable de ses actes. Devant Dieu, le fidèle rendra compte de ses actes et de tout ce qui s'est produit en sa présence", précisera le Khalife général des tidianes Serigne BabacarSy Mansour...