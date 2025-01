Le vivre ensemble, clé du développement durable : Le message puissant de Seydina Issa Thiaw Laye à l'Appel

Dans un appel à la sagesse et à la modération, Seydina Issa Thiaw Laye a souligné que la paix et l'unité ne devraient jamais être compromises par des divergences communautaires ou politiques. Il a lancé un message fort en exhortant les autorités politiques, les chefs religieux et les leaders traditionnels à s'unir autour de cet idéal. "Il n'y a pas de débat ici, prions pour un Sénégal toujours uni et solidaire," a-t-il conclu. Pour lui, la paix et l'harmonie sont des piliers essentiels pour le développement du pays, et il est crucial que chaque citoyen se sente impliqué dans ce projet collectif.