Le vibrant hommage de Dj Prince à son père spirituel Maguette Wade : « C'était un grand artiste et un homme de valeur »

Le décès de l’animateur emblématique de la RTS, Maguette Wade, a secoué le paysage culturel sénégalais ainsi que le monde médiatique. Animateur dans les années 70, il sut bercer bon nombre d’artistes et de Sénégalais à travers sa belle voix. C'est pourquoi, beaucoup d’artistes et animateurs lui ont rendu un dernier hommage, notamment son fils spirituel et ami Dj Prince, animateur lui aussi à la RTS.



« C’est mon père spirituel, parce qu’il m’a inspiré dans mon métier. C’était un dénicheur de talent. C’est un homme de valeur et très généreux. Il nous a éduquées dans le comportement scénique afin d’avoir une bonne image face à la population. Même après sa retraite, il est allé jusqu’au bout en continuant à exercer sa passion qui est le monde médiatique, principalement à la télévision », s’est confessé l’animateur à Dakaractu.



Il poursuit : « Il y a 5 ans de cela, les blancs avaient créé un concept pour que le journaliste puisse être reporter et en même temps monteur. Mais Maguette Wade les avait déjà devancés parce qu’il était un réalisateur de projet en plus d’être animateur et présentateur télé. Il véhiculait sa mission dans la règle de l’art et dans la dignité ».



Selon Dj Prince toujours, Maguette Wade a su garder sa dignité jusqu’à sa mort.



Pour rappel, Maguette Wade est décédé hier mercredi 09 mars dans l’après-midi au Centre Hospitalier Universitaire de Fann. La levée du corps est prévue demain vendredi 11 mars à 9 heures à la mosquée de l'Unité 2 et il sera enterré au cimetière musulman de Pikine.