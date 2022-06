Le trophée de la CAN à Ndiarème : La caravane du « Trophy Tour » a paradé dans les rues de Diourbel.

Cette étape de Ndiarème a été lancée par la présentation du trophée aux autorités administratives, notamment le Gouverneur, ainsi que les autorités locales.



Les fans ou simples curieux se sont ensuite présentés un par un sur l’estrade installée devant la Gouvernance, pour se prendre en photo avec le prestigieux trophée, que leur région accueille dans le cadre du « Trophy Tour ».



S’en est suivie une caravane, qui est partie du centre-ville pour un parcours de quelques kilomètres : Médinatou, Keur Cheikh et Escale. Certains lycéens, à leur sortie de l’école, ont filmé la parade avec leurs téléphones portables.



Elle était composée de fans de tout âge, d'enfants, d'adolescents et de personnes plus âgées… Ces derniers étaient tous ravis de voir la Coupe parader dans les rues de Ndiarème.