Le trophée de la CAN à Louga : Le président de la Ligue régionale salue les « efforts inlassables » du chef de l’État pour le sport

Le président de la Ligue de Louga s'est invité en cérémonie de présentation du trophée de la CAN dans la capitale du Ndiambour, en compagnie de personnalités locales du monde du sport. Samba Top a exprimé son « soutien agissant » au chef de l’État et son ministre des Sports qui ont fait des « efforts inlassables » pour le développement du football. D’importantes mesures qui, selon lui, ont permis de passer à une étape cruciale du sacre à la CAN. Le dirigeant sportif a encore appelé à l'union sacrée avec les fédéraux, l’encadrement de l’équipe nationale et les supporters, avec toujours pour objectif une bonne participation du Sénégal à la Coupe du monde au Qatar...