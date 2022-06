Le trophée de la CAN à Kédougou : Le patron de la Légion Est de la Gendarmerie annonce la couleur

La tournée nationale de la Coupe d’Afrique des nations a fait escale aujourd’hui à Kédougou, à 700 km de Dakar. C’est en amont de la présentation du trophée de la CAN prévue ce jeudi dans la région.



À peine arrivée dans le Sénégal oriental, la Coupe s’est retrouvée entre les mains du Colonel Davy Koguilla Mané. Le Commandant de la Légion Est de la Gendarmerie l’a brandie à côté du Directeur de Cabinet du ministre des Sports, Ibrahima Ndao .



Les deux hommes ont eu un moment d'échanges et de convivialité. Il faut noter que le trophée, remporté par les Lions au Cameroun en février, sillonnera les régions de Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.



Dans la région de Kédougou, les manifestations s’articulent autour de la cérémonie officielle de présentation du trophée aux autorités locales. S’en suivra une caravane à travers les grandes artères de la Ville.