Le trophée de la CAN à Kédougou : Le Gouverneur affiche sa satisfaction et parle de résultat des « efforts » consentis par l’État.

Saër Ndao, Gouverneur de Kédougou, a déclaré jeudi être « satisfait » que le trophée de la CAN soit accueilli dans la région du Sénégal oriental. « Kédougou adhère à cette idée géniale du président de la République, qui a voulu que le trophée de la CAN soit présenté dans toutes les régions », s'est réjoui l'autorité administrative.



La première autorité régionale veut évidemment voir dans les résultats positifs du Sénégal dans diverses compétitions sportives d'aujourd'hui, le résultat des « efforts » consentis par l’État et de son ministère des Sports.



« C'est dans les grands ensembles qu'on arrive à faire les grandes réalisations », a-t-il dit. Certainement, au-dessus des clivages partisans. Saër Ndao est d'avis que la symbolique (du trophée de la CAN) dépasse une simple compétition.



Il considère aussi que tous les mérites reviennent aux joueurs de l'équipe nationale et à leur encadrement. Le Gouverneur ne tarit pas d'éloges, estimant qu' « il faut refuser d'être bon quand on peut être meilleur ».



Le chef de l'exécutif régional assure qu'au-delà du sacre, « il y a une politique sportive qu'il faut accompagner avec de bonnes infrastructures ». Il ajoute : « Il y aura un CRD avec le ministre Matar Ba, consacré exclusivement aux Sports. Ce sera l'occasion de poser toutes les problématiques ».