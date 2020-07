Le syndrome de Ndengler guette Sandiara / « Si le maire dit qu'il fait du développement, ce n'est pas vrai" (Kor Dionne, cultivateur) "Nous demandons une délégation spéciale du fait des magouilles à la mairie » (Nakhla Tine, conseiller municipal)

Les populations de Sandiara et leur maire ne parlent plus le même langage. Regroupées au sein d'un collectif, ces dernières dépassées par le rythme effréné auquel leurs terres sont octroyées, disent stop. Ainsi, cultivateurs et conseillers municipaux, tous réunis autour du collectif "Ar souniou Souf", ont tour à tour dénoncé les agissements de la mairie de Sandiara.

Selon Nakhla Tine, conseiller municipal et membre du collectif, la mairie de Sandiara avec à sa tête Serigne Guèye Diop, l’actuel maire, procède à de grosses magouilles et brade leurs terres. Ce dernier d'inciter d’ailleurs le président Macky Sall à placer la Marie de Sandiara sous délégation spéciale.

Dakaractu Mbour a essayé d'avoir une voix autorisée au sein de l’équipe municipale, en vain...