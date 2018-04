Le sympathique message de Drogba à Salah

Auteur d'un trentième but en Premier League cette saison, Mohamed Salah est devenu le meilleur buteur africain sur un exercice. Une performance impressionnante qui lui laisse entrevoir le soulier d'or. Détenteur de la précédente marque, Didier Drogba a été battu par l'Egyptien.



Fair-play, l'Ivoirien a félicité Salah sur son compte Instagram : « Tellement fier de toi, petit frère, de mettre notre continent aussi haut que possible !!! Beaucoup d'amour et de bénédictions, comme je l'ai déjà dit, le meilleur reste à venir. »