"Le secteur privé national est appelé à s'impliquer ... dans le développement du contenu local "(Ousmane Mbaye, président de la chambre des mines du Sénégal)

Après la divulgation du rapport de l’ITIE 2023, le président de la chambre des mines du Sénégal, Ousmane Mbaye, pense que le secteur privé national est appelé à s’impliquer davantage dans le développement du contenu local. Cela passera à travers la création de nouvelles opportunités dans la valorisation des ressources minérales.

Dans la même dynamique, la chambre des mines du Sénégal est engagée pour le développement des opportunités d’achats locaux, des compagnies minières et la mise en place des moyens de promouvoir le développement du contenu local. Il rappelle que la chambre des mines a déjà été impliquée dans des études d’évaluation de capacité, des opportunités d’ouverture et d’accompagnement des entreprises locales.



Il a réitéré son intérêt et sa disponibilité pour toutes les mesures nécessaires à prendre dans cadre de la mise en œuvre de suivi des recommandations avec tous les acteurs pour la transparence et la bonne gouvernance du secteur au profit de l’ensemble de la population sénégalaise et du développement social, économique du pays.