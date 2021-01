Le rappeur 10.000 problèmes apprend le décès de sa mère au tribunal.

Mohamed Fall alias « 10.000 problèmes » est en deuil. En effet, le rappeur a perdu sa mère ce lundi 11 janvier 2021. Une nouvelle qu'il a apprise au lendemain du décès, lors de sa comparution devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Pour rappel, « 10.000 problèmes » a été arrêté lors de la première soirée du couvre-feu décrété par le Chef de l’État Macky Sall et reconnu coupable d’attroupement, de manifestation sans autorisation et de violation du couvre-feu.



La rédaction de Dakaractu s'associe à la douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.