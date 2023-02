Le président Macky Sall s’enflamme pour les Lions locaux : “vous êtes entrés dans l’histoire ! La Nation entière est fière…”

Le Sénégal est plus que jamais en train de marcher sur l’Afrique tant la domination des sélections nationales (beach soccer, sélection A et locale) est impressionnante. Assez exceptionnel pour susciter l’admiration et les félicitations du Président Macky Sall qui n’a eu de cesse d’encourager les Lions locaux au cours du Chan.

Très présent sur Twitter il a spontanément délivré un chaleureux message de félicitations aux joueurs de Pape Thiaw qui ont réalisé l’exploit en Algérie…

“Après la CAN, le Sénégal remporte la coupe du CHAN ! Chaleureuses félicitations aux vaillants Lions locaux et à leur encadrement pour cette victoire historique qui couronne un parcours héroïque. Chers lions, vous êtes entrés dans l’histoire ! La Nation entière est fière de vous.” Le Sénégal est désormais la première nation africaine à avoir réalisé le triplé CAN, CHAN et Beach Soccer !