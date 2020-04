Le président Macky Sall sur le confinement général : « Si on devrait y arriver, on le ferait, mais tout dépendra de l'évolution de la maladie. Nous pourrons aussi réaménager les horaires du couvre-feu de 18h à 7 heures du matin »

La propagation de la maladie du Coronavirus au Sénégal, avec l'apparition d'une nouvelle forme de transformation, les cas communautaires, inquiète la haute autorité du pays. Le président Macky Sall qui était en direct sur France 24, n'exclut pas d'aller vers un réaménagement des horaires du couvre-feu.







« La première mesure était la fermeture des écoles, des aéroports et le port maritime. Ensuite, nous sommes passés à l’état d'urgence et au couvre-feu qui va de 20 heures à 6 heures du matin. Certainement, avec les nouveaux cas communautaires, nous allons réajuster les horaires du couvre-feu pour les remonter un peu plus de 18 heures et un peu plus tard à 7 heures du matin », a souligné le président Macky Sall sur France 24 et RFI.







Le président de la république Macky Sall de préciser, toutefois, qu'en fonction de l'évolution de la maladie, le Sénégal n'exclut pas d'aller vers un confinement total.







« La communication au niveau des communautés est très importante, si toutefois cela ne suffit pas, en fonction de l'évolution de la maladie, nous n'excluons pas d'aller vers des mesures plus fortes. Mais en attendant, j'avais souhaité confiné d'abord totalement tous les contacts avec les malades plutôt que de confiner la population. Mais si demain, on devrait y arriver, on le ferait, tout dépendra de l'évolution de la maladie », tente de convaincre le président Macky Sall, qui reste optimiste que le Sénégal peut y arriver, considérant les résultats en cours.