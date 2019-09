Le portail IWF : De quoi s'agit-il véritablement ?

Pour une définition facile à comprendre, le portail Internet Watch Foundation est une solution rapide à mettre en place et peu onéreuse. C'est un outil permettant aux differents pays de lutter contre la diffusion en ligne de contenus pédopornographiques afin de protéger leurs citoyens.



Quel que soit le pays où ces contenus sont hébergés, ils sont donc accessibles partout sur internet qui reste un outil qui est devenu très utilisé dans le monde. Selon la Fondation, il est heureux de savoir que dans ce contexte, se profile le besoin de mettre en place un dispositif de signalement qui est indispensable dans chaque pays.



C'est pourquoi d'ailleurs, le besoin de former un cadre de réflexion sur le secteur de l'internet avec les gouvernements, les forces de l'ordre et les organisations de la société civile demeure urgent.



Après la mise en place de ce portail, il va être formée une page, des supports de communication et des campagnes de sensibilisation impliquant les acteurs et qui seront diffusés par les medias locaux.



Pour rappel, ce lancement intervient dans un contexte où, au Sénégal, la recrudescence des violences orientées vers les enfants ainsi que les dangers liés à leur utilisation excessive du numérique et d'Internet préoccupent aussi bien les autorités que les partenaires au développement.