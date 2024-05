Le personnel du SAMU national, membre du SAMES et du SUTSAS, annonce une grève de 72H

À compterr du mardi 28 mai 2024, le personnel du SAMU national, membre du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) et le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS), entreront dans une grève d'une durée de 72 heures, qui concerne toutes les antennes du SAMU national, notamment celles à Dakar, Diourbel, Kaolack et Saint-Louis.

En réponse à l'absence de réaction concrète à leurs revendications, le personnel du SAMU national, membres du SAMES et le SUTSAS s'engagent à demeurer en inactivité durant 72 heures. En effet, les grévistes dénoncent un manque de considération flagrant de la part du directeur du SAMU national et de certains représentants du ministère de la Santé et de l’Action sociale. "Malgré nos multiples tentatives pour trouver des solutions à la crise qui sévit au sein de notre établissement, nous notons des mesures dilatoires prises par ces autorités au détour de nos rencontres. Nos échanges avec les plus hautes autorités du ministère, dont la plateforme revendicative leur a été transmise depuis deux mois, n'ont abouti à aucune action concrète, si ce n’est que des promesses stériles », a fait savoir le syndicat dans un communiqué rendu public.

Durant cette grève, seuls les services d’urgence primaires seront maintenus. Les activités secondaires telles que la recherche de places (références/contre-références) , les consultations médicales de routine, les transports intra et interhospitaliers, les couvertures médicales ainsi que les activités à l’aéroport international Blaise Diagne seront suspendues.

Aussi, le SAMES et le SUTSAS mettent en garde les autorités compétentes, notamment le ministre de la Santé et de l’Action sociale, contre une possible escalade des actions, si aucune solution n'est apportée rapidement à leurs revendications. "Nous n’hésiterons pas à passer à la vitesse supérieure, voire faire un arrêt total de nos activités si des solutions ne sont pas apportées à nos revendications dans les plus brefs délais », a déclaré le syndicat.