Le nom de « Alpha Thiam » gravé sur les murs de Dakar : « Une forme de com » qui crée le tollé chez des sénégalais !

Comme à la veille de toutes les échéances électorales, les candidats s’adonnent à une campagne de communication. Plusieurs méthodes sont employées notamment, les affiches sur les murs et édifices publics. Mais, celle qui a attiré l’attention n’est pas connus de l’espace politique avec un parti traditionnel. Alpha Thiam, candidat à la candidature à la présidentielle de Février 2024 qui se présente sous la bannière des « Forces Nouvelles Dimbali sa Rew » (FNDR).



Pour sa première participation à une élection présidentielle, celui qui est venu pour « réinventer le Sénégal » se heurte à l’étonnement de ces citoyens qui s’indignent « d’une drôle manière de faire sa communication ». Sur les réseaux sociaux, la remarque est générale : « Le nom du candidat en question est affiché sur tous les murs de Dakar ». « Je pense que la Ville de Dakar doit porter plainte pour dégradation du cadre de vie ou autre motif légal…Il est temps qu’on intente une action judiciaire contre cet homme il n’a aucune considération envers nous et avec ça il aspire à nous diriger de qui se moque-t-on..... ?



Il ne va même pas gérer une boulangerie avec ce comportement » dénoncent avec énergie certains citoyens lus sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, c’est « un acte d’incivisme » car, les édifices publics sont des biens appartenant à tous les Dakarois et en général, à tous les sénégalais. Ainsi, ils doivent être soigneusement entretenus. Mais qu’en est-il de la responsabilité du candidat en question ? Même si, c’est une tradition de voir, à l’approche d’élections des noms de candidats gravés sur les murs, Alpha Thiam lui, « semble en faire trop », estiment les internautes.