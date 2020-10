« Le mouvement navétane ne doit pas être dirigé par un homme âgé de presque 60 ans » (Ousmane Iyane Thiam, président Ongam)

Après avoir mis en place l'Organisation Nationale de Gestion des Activités de Masse (Ongam) en 2017, l'ancien membre de l'Oncav, Ousmane Iyane Thiam, qui prône la rupture et l'innovation, continue de rejeter le modèle proposé par Amadou Kane. S'il ne s'en est jamais caché, Iyane Thiam qui œuvre à mettre en place une nouvelle formule des navétanes (activés culturelles et sportives de masse), est de plus en plus hostile à la gestion de Mr Kane. « Le mouvement navétane ne doit pas être dirigé par une homme âgé de presque 60 ans » a-t-il martelé une énième fois au micro de Dakaractu. Évoquant la gestion hyper centralisée et nébuleuse qui d'après lui, prévaut à l'Oncav, il estime qu'Amadou Kane qui fera tout pour se représenter à la présidence, doit céder le fauteuil...