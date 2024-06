« Le ministre de la justice m’a envoyé une vidéo de…. »: Cette révélation de Ousmane Sonko qui fait jaser

Lors de sa prise de parole, le président du parti Pastef a fait une révélation dans laquelle il expliquait ce que le ministre de la justice lui a dit sur sur l’arrestation d’un militant de Pastef qui s’adonnait sur les réseaux sociaux, à insulter des magistrats : « la semaine dernière, le ministre de la justice m’a envoyé une vidéo me disant que celui qui s’exprime est l’un des militants de Pastef et qu’il a fait outrage à magistrat. Je lui ai simplement dit de faire son travail. Nous ne sommes pas là pour tel ou tel citoyen. Qu’il soit de Pastef ou d’une autre entité, que la justice fasse son travail » a déclaré Ousmane Sonko.





Cependant, cette réflexion qui taraude l’esprit d’un bon nombre d’observateurs, c’est de savoir « pourquoi le ministre de la justice doit il juger de l’opportunité d’envoyer la vidéo à Ousmane Sonko. La lui a-t-il envoyé en tant que premier ministre ou en tant que président du Pastef. En tout état de cause, les interrogations fusent de partout : « la séparation des pouvoirs est-elle une réalité chez le nouveau régime? La justice est-elle réellement indépendante ? Cette annonce furtive du premier ministre ou du moins, du président du Pastef ( étant donné que c’est en cette qualité qu’il s’exprimait ce dimanche lors de la conférence avec la jeunesse patriotique du Sénégal), risque de faire couler de l’encre dans les prochains jours.