Le ministre Cheikh Tidiane Dièye sur le réseau de Thiès : "C'est un peu moins d'une centaine de kilomètres de réseau d'eaux usées avec une douzaine de kilomètres de réseau d'eaux pluviales..."

Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, a présidé ce samedi la cérémonie de lancement des travaux de curage du canal de Keur Mame El Hadj à Thiès.

À cette occasion, M. Dièye est revenu sur la quintessence d'une telle initiative. "Cela a été une approche et c'est dire que nous allons vers un hivernage pluvieux, selon les prévisions de l'ANACIM. En deux, trois mois, depuis notre arrivée, nous ne pouvons pas faire de solutions miracles, de projets structurels et structurants à long terme. On n'a pas eu le temps de le faire, par contre ce qu'on pouvait faire, c'est anticiper le plus possible, identifier partout où il y a des points vulnérables et les traiter rapidement. J'ai donné des instructions à toutes mes équipes de descendre sur le terrain, de parler aux populations sous l'encadrement des autorités administratives, locales..., il faut identifier les problèmes, les traiter et les résoudre. Le maire de la ville a attiré mon attention sur l'importance de ce canal et j'avais reçu des informations des autorités, notamment le gouverneur et j'ai demandé immédiatement au directeur général de l'Onas de me proposer rapidement un dispositif pour pouvoir traiter ce canal et le curer puisque ce canal constitue l'épine dorsale de tous les dispositifs de drainage des eaux pluviales de la ville", a-t-il déclaré.

Accompagné de ses services techniques, l'adjointe au gouverneur, des maires de Thiès et du président du conseil départemental, le ministre a fait l'état des lieux. "Le réseau de Thiès est assez important, c'est un peu moins d'une centaine de kilomètres de réseau d'eaux usées avec une douzaine de kilomètres de réseau d'eaux pluviales. Thiès a aussi deux stations de pompage et une station d'épuration. Donc, il y a de quoi soulager la ville si tout est fait correctement et régulièrement."

Avant de préciser : "Malheureusement, ce canal important qui prend toutes les eaux de la ville quasiment pour les sortir, est resté longtemps sans être curé... Nous avons dit qu'il faut mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires pour venir rapidement le faire. Et nous espérons qu'une fois ce canal curé pour cet hivernage-ci, nous allons pouvoir soulager considérablement la ville puisque beaucoup d'eaux qui viennent des autres quartiers transitent par ce canal pour sortir..."