Le message du chef de l'État aux Lions depuis Addis Abeba : « Vous êtes aux portes de l'histoire, ouvrez-les grandes »

Actuellement en capitale Éthiopienne, le président Macky Sall devra demain, samedi, être officiellement installé comme président en exercice de l'Union Africaine pour un mandat d'un an. Depuis Addis Abeba où se tiendra la cérémonie d'installation, le président de la République a lancé un message de soutien aux Lions du Sénégal qui vont disputer, pour la deuxième fois consécutive, la finale de coupe d'Afrique des Nations.



Rappelant dans la foulée, les contraintes liées à cette tâche continentale, le chef de l'État encourage les Lions de la Téranga et leur manifeste toute sa solidarité et son soutien pour la finale qui va l'opposer à l'Égypte.



« Chers lions, depuis Addis Abeba où je me trouve, actuellement, je suis de tout cœur avec vous. Pour la deuxième fois consécutive, vous avez répondu présent et de fort belle manière, au rendez-vous du football continental à travers votre brillante performance. À ce rendez-vous de l'excellence, seuls les meilleurs restent à ce stade de la compétition. Au nom de la nation et en mon nom personnel, je vous dis notre joie et notre fierté et notre soutien. Vous êtes aux portes de l'histoire, de la grande histoire qui laissera des marques indélébiles sur votre parcours sportif et ajoutera le nom de chacun de vous au patrimoine commun de notre pays. Alors, chers Lions, en descendant sur la pelouse du stade omnisport Paul Biya, Olembé de Yaoundé, tenez haut les couleurs nationales, rugissez et ouvrez grandes les portes de l'histoire pour forger votre légende personnelle. Nous sommes à vos côtés! »