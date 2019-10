Le lutteur Kaad Gui arrêté et placé sous mandat de dépôt.

Le lutteur Kaad Gui va passer sa première nuit en prison sur instruction du procureur. Selon nos sources, l'affaire découlerait d'un différend avec son oncle qui a pris la malencontreuse décision de vendre la maison dans laquelle il vivait avec sa mère.

Estimant que sa mère avait des droits sur la maison, il s’opposa à la vente en refusant systématiquement de quitter les lieux, malgré les multiples appels à la raison dont il fit l’objet.

De guerre lasse, son oncle décida de porter l’affaire devant le procureur, et après enquête, il fut constaté que la maison était bien la propriété exclusive de son oncle.

Kaad Gui ne l’entendra pas de cette oreille et refuse depuis plus d’un an de laisser place au nouvel acquéreur, imposant un véritable bras de fer à toutes les parties prenantes.

Ainsi, ce jeudi, les hommes du commissaire Ibrahima Diouf de Yeumbeul l’ont interpellé pour occupation illégale de bien appartenant à autrui et opposition à une décision de justice...