Le lutteur Boy Niang 2 rend visite à Habib Niang pour le remercier

Boy Niang 2 le tombeur de Balla Gaye 2 a rendu une visite surprise à Habib Niang responsable politique de l'Apr ce mercredi matin. Le lutteur pikinois a jugé opportun pour sa première sortie après sa victoire dimanche dernier sur le BG2 de Guédiawaye, d'aller voir Habib Niang. C'est une manière selon lui de remercier Habib Niang pour le soutien qu'il lui a apporté avant et pendant son combat.

" Je suis venu rendre visite à mon frère et parent Thiéssois pour partager avec lui ma victoire. En effet, je suis originaire de Thiès, mais je suis né et j'ai grandi à Pikine. Depuis que j'ai fait sa connaissance lors d'une de ses cérémonie à laquelle il remettait aux lutteurs Thiéssois des carnets de mutuelle de santé. C'est depuis ce jour que nous avons noué une relation particulière. Et ce n'est pas un hasard, car la lutte est notre patrimoine et toute personne qui accompagne les lutteurs mérite notre respect" a expliqué Boy Niang 2.