Le khalife de Médina Gounass Bénit Macky: « Il faut rendre grâce à Dieu pour ce que vous avez accompli jusque-là, pour le Sénégal… »

C’est un message court, mais plein de sens pour la communauté de Médina Gounass qui rend grâce à Dieu, au prophète Mouhamed (PSL) et à toute la famille de Cheikh Ahmed Tidiane en disposant de cette mosquée qui a duré plus de 40 ans avant d’être inaugurée ce vendredi. Thierno Ahmad Tidiane Ba, le Khalife de Médina Gounass remercie l’Etat du Sénégal à travers le président Macky Sall pour ce travail dans les sites religieux mais rappelle que « Macky Sall peut bien remercier le bon dieu pour ce qu’il a accompli pour le pays ». Selon l’homme religieux, plusieurs présidents sont passés, mais l’empreinte de l’actuel président Macky Sall est une réalité et il faut bien qui en rende grâce à Allah le tout puissant.