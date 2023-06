Le discours mobilisateur de Sadio Mané dans Les vestiaires, après la victoire contre le Brésil : « on a tous envie d’aller gagner la CAN »

Après le prestigieux succès du Sénégal contre le Brésil ce mardi 20 juin à Lisbonne, Sadio Mané a pris la parole dans le vestiaire pour s’adresser à ses coéquipiers. De nature très réservé et laconique, l’attaquant du Bayern Munich à cette fois-ci tenu un discours mobilisateur en présence du président de la fédération sénégalaise de football et de l’ensemble du staff.



Dans un premier temps, il s’est félicité de l’état d’esprit irréprochable et de la bonne ambiance qui a régné dans la tanière particulièrement au cours du regroupement de ce mois de juin.

« Je pense qu’on est tous content. On a passé deux semaines ensemble. On a fait une bonne préparation. On est arrivé à un certain niveau, ce n’est pas le moment de se relâcher. On sera très attendu, c’est normal. Aujourd’hui peut-être qu’on aura pas l’occasion de se revoir de sitôt et nous avons une CAN à préparer » a-t-il souligné à l’entame des vacances officielles après une éprouvante et longue saison en club comme en sélection.



Conscient des enjeux de l’heure, le double buteur face à la seleçao a réaffirmé la volonté du Sénégal d’aller reconquérir le titre continental lors de l’édition 2024 en Côte D’Ivoire. « Comme tous les sénégalais on a envie de remporter la CAN en 2024. Ce n’est pas le moment de perdre ce qu’on a déjà fait… Avec l’équipe qu’on a, avec cette génération on a la possibilité de le faire … notre seul objectif c’est de gagner la CAN » a conclu Sadio Mané.