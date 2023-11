Le député Ismaïla Diallo demande des comptes au ministre Lat Diop : « Qu’en est-il des rapports financiers concernant la participation des équipes nationales du Sénégal aux compétitions ..»

Ismaïla Diallo a demandé des comptes à Lat Diop, le ministre des Sports. « Qu’en est-il des rapports financiers concernant la participation des équipes nationales du Sénégal aux compétitions internationales ? » De l’avis du député, il est important de savoir l’usage que la fédération sénégalaise de foot et le ministère des Sports ont fait de ces fonds provenant de la FIFA et de la CAF notamment suite à la CAN 2022 (remportée par le Sénégal) et aux mondiaux de football 2018 et 2022…