Le départ de Kylian Mbappé du PSG a été annoncé !

C'est officiellement terminé cette fois-ci. Le talentueux attaquant du PSG a informé Nasser Al-Khelaïfi de sa décision de quitter le club de la capitale après sept années de service loyal, selon les informations de Foot Mercato. Le séjour de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain touche bientôt à sa fin. Arrivé en 2017 en provenance de l'AS Monaco, celui qui est maintenant le meilleur buteur de l'histoire du club va bientôt partir.



Malgré les déclarations de l'attaquant selon lesquelles il n'avait pas encore pris de décision, le pessimisme régnait au sein de la direction parisienne. Et ce jeudi, The Athletic a confirmé la mauvaise nouvelle pour les supporters parisiens. Mbappé a informé son président, Nasser Al-Khelaïfi, de sa décision avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Le buteur avait déclaré qu'il révélerait sa décision en premier à ses dirigeants, et il a tenu parole.



Le joueur et le club de la capitale devraient officialiser la décision dans quelques mois. Après avoir été repoussé en 2021 et en 2022, le Real Madrid pourra enfin envisager d'accueillir l'une des stars mondiales du football sans avoir à verser un centime au PSG. Un soulagement pour les Madrilènes, car les dernières informations faisaient état de doutes au sein de l'entourage du joueur concernant l'offre contractuelle des Merengues.



Pour rappel, le Real Madrid avait fait savoir à Mbappé qu'il ne pouvait pas égaler la proposition mirobolante des propriétaires qataris du PSG, et qu'il devrait donc considérablement réduire ses émoluments s'il espérait jouer au Bernabéu.