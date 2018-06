Le corps de Modou Diop acheminé à Touba : Ouverture d’une information judiciaire en vue ?

Le corps de Modou Diop, le commerçant décédé de traumatismes multiples subis au niveau du crâne suite à son arrestation par la Police à son domicile à la Médina est acheminé en ce moment par ses proches à Touba. Il sera inhumé au cimetière de « Bakhiya ». La famille qui a reçu le certificat de genre de mort, compte de toute façon ester en justice contre la Police. Mais on nous dit aussi que le Procureur pourrait ouvrir une information judiciaire et confier le dossier à un juge d’instruction pour arriver à la manifestation de la vérité. Une situation qui pourrait conduire donc à l’arrestation des policiers, mis en cause dans cette affaire.