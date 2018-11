Le combat Diène Kairé/Quench ficelé par Luc Nicolai

Luc Nicolai vient de décrocher une affiche de taille. Dakaractu a appris de sources proches du promoteur de lutte mbourois que Diene Kaïré et Queen vont croiser le fer. Pour l'heure, rien n'a futé sur la date et le lieu du combat. Mais il faut retenir que c'est une affiche de choc qui s'annonce avec ces deux étoiles montantes de l'arène sénégalaise.



Fils Boy Kairé, Diène Kairé s'est frayé un chemin dans la lutte avec frappe. Ce face à face avec Queen lui permettra de reprendre du poil de la bête puisqu'il avait mordu la poussière devant Boy Sèye. Mais la tâche ne sera pas facile car en face, il aura un adversaire de taille. C'est d'autant plus que Quench est sorti victorieux de son dernier combat.