Le chemin difficile des sénégalais : Olivier Boucal appelle à la patience pour un avenir meilleur avec Sonko et Diomaye

Le ministre a souligné que le Sénégal dispose d’un immense potentiel et que bien que le chemin soit ardu, il faut faire preuve de patience. "Ce régime est engagé, et même si beaucoup de choses restent à faire, nous avons déjà amorcé un changement important. Nous réussirons à relever le défi", a-t-il ajouté. Il a également précisé que ceux qui critiquent cette démarche sont souvent ceux qui profitaient du précédent régime. "Pour redresser notre pays, il faut faire preuve de courage. On ne peut pas faire d'omelettes sans casser des œufs", a conclu Boucal, insistant sur la nécessité de sacrifices pour un avenir meilleur.