Le budget du ministère de l’industrie voté sans débat : Ousmane Sonko provoque Moustapha Diop « Vous n’avez pas peur du débat? »

Le budget du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne Industrie a été arrêté à la somme de 6 milliards 402 millions. Contre 4 milliards 366 millions. Le ministre Moustapha Diop qui devait défendre son budget hier, s'en est sorti avec un vote sans débat. Le règlement intérieur stipulant que les débats ne devaient pas excéder minuit, alors que la séance avait débuté à 23 heures passées de quelques minutes. Ce qui a poussé Ousmane Sonko à prendre la parole pour demander qu’une première liste de parole au moins soit autorisée. Il a poussé plus loin en taquinant le ministre Moustapha Diop, lui « demandant s’il avait peur du débat ». Pour rappel, en commission technique pour défendre son budget, une partie de la presse avait constaté une non maîtrise des sujets techniques par le ministre...