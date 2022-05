Le Trophée de la CAN dans le Walo et au Fouta : Sur un parcours du « Trophy Tour » long de 400 kilomètres

Les populations sont sorties pour voir le trophée de CAN dans un parcours qui l’a amené à visiter ce mardi Ross-Béthio et Rosso Sénégal, où des cris et un concert de klaxons de moto Jarkarta a animé les rues.



À Richard-Toll et Dagana, c'était tout simplement du jamais vu. Pas de sens interdit pour les jeunes qui ont couru derrière le cortège sur la RN2. Et les Jakartamen roulaient comme bon leur semble.



À chaque passage de la caravane, des cris de joie et des chants sont entonnés à pleins poumons. Les élèves, très nombreux à être venus, hurlant aux abords de la Route nationale n°2.



À Richard-Toll, Louis Lamotte s’est vu remettre le trophée qu’il pouvait conserver le temps d’une caravane, qui a fait escale dans plusieurs autres localités.



Des passionnés ou tout simplement curieux ont pu l’approcher à Podor, Aéré Lao, Boké Dialloubé et Oréfondé. À Agnam Civol, une marée humaine a envahi la RN2 pour accueillir le trophée continental en tournée nationale. Les moments de ferveur ont pu créer un sentiment d'unité à Nabadji civol et Ourossogui.



Le voyage de la Coupe d’Afrique au Nord du Sénégal lui a fait parcourir plus de 400 kilomètres, en paradant dans chaque Commune et Communauté rurale. Des maires, Préfets et Sous-Préfets étaient notamment présents pour l’occasion.



Les animations n’ont pas manqué pour faire vivre au public du Sénégal des profondeurs un moment 100% « Trophy Tour », qui propose aux populations de vivre une expérience unique : approcher le symbole le plus puissant du football africain et ressentir la magie du plus grand événement sportif. Comme si c’était aujourd’hui...